ФК «Ростов» потратит 10 млн рублей на покупку продуктов питания

Фото: ФК Ростов

Футбольный клуб «Ростов» заключил договор с подрядчиком на поставку продуктов питания. Стоимость контракта составила 10 миллионов рублей. Информация размещена на сайте закупок.Организация должна будет привозить «желто-синим» заготовки для приготовления супов и бульонов. О каких именно продуктах идет речь, неизвестно. Вероятно, это различные овощи и мясо.Напомним, что игроки основного состава «Ростова» начали подготовку в весенней части сезона. Тренировочные сборы проходятся в столице ОАЭ – городе Абу-Даби. Они будут длиться чуть меньше двух недель – по 24 января.