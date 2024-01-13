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ФК «Ростов» потратит 10 млн рублей на покупку продуктов питания

ФК «Ростов» потратит 10 млн рублей на покупку продуктов питания
Футбольный клуб «Ростов» заключил договор с подрядчиком на поставку продуктов питания. Стоимость контракта составила 10 миллионов рублей. Информация размещена на сайте закупок.

Организация должна будет привозить «желто-синим» заготовки для приготовления супов и бульонов. О каких именно продуктах идет речь, неизвестно. Вероятно, это различные овощи и мясо.

Напомним, что игроки основного состава «Ростова» начали подготовку в весенней части сезона. Тренировочные сборы проходятся в столице ОАЭ – городе Абу-Даби. Они будут длиться чуть меньше двух недель – по 24 января.
Фото: ФК Ростов
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