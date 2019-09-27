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На матче с «Динамо» фанаты «Ростова» вывесили баннер в память о почетном болельщике Федоре Тахтамышеве

На матче с «Динамо» фанаты «Ростова» вывесили баннер в память о почетном болельщике Федоре Тахтамышеве
На матче с «Динамо» фанаты «Ростова» вывесили баннер в честь почетного болельщика Федора Тахтамышева. Акцию памяти провели 28 сентября.

По всей длине трибуны располагался баннер со следующей надписью: Твое большое сердце всегда будет с нами». Кроме того, несколько человек держали в руках баннер с выражением скорби.

Напомним, Федор Тахтамышев скончался 21 сентября в реанимации. Молодой человек страдал от тяжелого заболевания и был прикован к инвалидному креслу. Несмотря на это, он был активным и жизнерадостным человеком. Федор любил футбол и поддерживал «Ростов».

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