На матче с «Динамо» фанаты «Ростова» вывесили баннер в память о почетном болельщике Федоре Тахтамышеве



На матче с «Динамо» фанаты «Ростова» вывесили баннер в честь почетного болельщика Федора Тахтамышева. Акцию памяти провели 28 сентября.



По всей длине трибуны располагался баннер со следующей надписью: Твое большое сердце всегда будет с нами». Кроме того, несколько человек держали в руках баннер с выражением скорби.



Напомним, Федор Тахтамышев скончался 21 сентября в реанимации. Молодой человек страдал от тяжелого заболевания и был прикован к инвалидному креслу. Несмотря на это, он был активным и жизнерадостным человеком. Федор любил футбол и поддерживал «Ростов».

