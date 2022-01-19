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Молодежный состав ФК «Ростов» победил «Аланию-U18» со счетом 4:2

Молодежный состав ФК «Ростов» победил «Аланию-U18» со счетом 4:2
Донские футболисты провели первый матч в ходе кисловодского сбора – победа, 4:2.

«Дубль» «Ростова» в стартовом поединке первого УТС одолел юниорскую команду «Алания-U18» (Владикавказ).

Весь матч у «желто-синих» было заметное преимущество. Итоговый счет – 4:2. У ростовчан голы забивали Данил Хромов, Даниил Соколов, Кирилл Гирнык, Иван Комаров.

Первый УТС продлится в Кисловодске до 13 февраля. Далее подготовка к сезону продолжится в Турции – с 14 февраля по 5 марта. Очередной спарринг ростовчане проведут 27 января, против «Армавира-2» (Высшая лига чемпионата Краснодарского края, любительский статус).

Ближайшая официальная игра состоится 11 марта. В этот день «Ростову» предстоит принять в родных стенах «Рубин» (Казань). После первого этапа первенства России среди молодежных составов клубов Премьер-Лиги южане заняли первое место в своей группе и теперь вышли в сильнейшую десятку турнира.
Фото: ФК «Ростов».
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Теги: ФК Ростов футбол в Ростове футбол

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