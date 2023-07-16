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«Молодёжка» «Ростова» одержала волевую победу над «Уралом»

«Молодёжка» «Ростова» одержала волевую победу над «Уралом»

Во втором туре первенства России среди клубов МФЛ ростовская команда играла в гостях с екатеринбургским «Уралом».

На первых порах игровое преимущество было на стороне хозяев. Оранжевые не смогли забить быстрый гол, но в середине тайма всё-таки повели в счёте благодаря голу Алексея Лопатина. У «Ростова» тоже были свои моменты, однако пока хромала реализация. В середине второго тайма счёт сравнялся после гола Даниила Шанталия (результативная передача у Абдулло Джебова). В самом конце «жёлто-синие» сумели организовать массированный штурм и всё-таки вырвали победу. Гол в компенсированное время провёл Иван Полумыско. Итог – выигрыш «Ростова» со счётом 2:1.

В остальных встречах тура в МФЛ «Зенит» (Санкт-Петербург) разгромил «Оренбург» - 4:1, «Мастер-Сатурн» (Раменское) был сильнее «Крыльев Советов» (Самара) - 2:1, «Факел» (Воронеж) не оставил шансов «Рубину» (Казань) - 3:0, «Краснодар» обыграл ЦСКА (Москва) - 3:1, а «Балтика» (Калининград) разделила очки с «Акроном-Академия Коноплёва» (Тольятти) - 1:1.

Теперь 21 июля «Ростов» дома сыграет со столичным ЦСКА. Пока в таблице у нескольких клубов (в том числе у «Ростова») по 6 очков из 6 возможных.
Фото: Академия Ростова.
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