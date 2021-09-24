МФК «Ростов» проиграл ЛКС

Во втором туре второго этапа группового этапа Кубка России МФК «Ростов» играл против липецкого ЛКС. Получился хороший матч, но ростовчане уступили.В первом тайме игра была вязкой. Долгое время на площадке не происходило вообще ничего острого. Всплеск активности случился только в концовке тайма. В результате Вячеслав Белянский открыл счёт.В начале второй части игры Владимир Рагожников сравнял счёт. Через несколько минут «жёлто-чёрные» забили дважды с небольшим интервалом. Мячами отметились Алексей Скрябин и Григорий Валеев – 3:1. Но липчане ответили двумя «дуплетами». Сначала они сравняли счёт, забив на 38-й и 40-й минутах. А в концовке ЛКС вышел вперёд после двух голов (46-я и 47-я минуты) Черномордова и того же Рагожникова. В итоге «строители» одерживают победу - 5:3.В другом матче игрового дня ставропольский «Голден Игл» разгромил новосибирский «Сибиряк» - 6:1.В третьем туре МФК «Ростов» сыграет 26 сентября с «Голден Игл».