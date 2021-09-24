МФК «Ростов» проиграл ЛКС
Во втором туре второго этапа группового этапа Кубка России МФК «Ростов» играл против липецкого ЛКС. Получился хороший матч, но ростовчане уступили.
В первом тайме игра была вязкой. Долгое время на площадке не происходило вообще ничего острого. Всплеск активности случился только в концовке тайма. В результате Вячеслав Белянский открыл счёт.
В начале второй части игры Владимир Рагожников сравнял счёт. Через несколько минут «жёлто-чёрные» забили дважды с небольшим интервалом. Мячами отметились Алексей Скрябин и Григорий Валеев – 3:1. Но липчане ответили двумя «дуплетами». Сначала они сравняли счёт, забив на 38-й и 40-й минутах. А в концовке ЛКС вышел вперёд после двух голов (46-я и 47-я минуты) Черномордова и того же Рагожникова. В итоге «строители» одерживают победу - 5:3.
В другом матче игрового дня ставропольский «Голден Игл» разгромил новосибирский «Сибиряк» - 6:1.
В третьем туре МФК «Ростов» сыграет 26 сентября с «Голден Игл».