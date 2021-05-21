Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

Полузащитник ФК «Ростов» Понтус Альмквист - лучший игрок мая

Полузащитник ФК «Ростов» Понтус Альмквист - лучший игрок мая
Полузащитник ФК «Ростов» Понтус Альмквист второй раз подряд стал лучшим игроком за месяц. Он получил наивысший балл по итогам зрительского голосования.

Спортсмен вошел в состав донской команды в октябре 2020 года. За это время 21-летний футболист отличился во многих матчах эффективными голевыми передачами. При этом Понтус и сам нередко забивал мячи, поражая болельщиков профессионализмом и легкостью, с которой он выполнял сложные маневры.

В марте гол Альмкиста стал лучшим за месяц. В матче против «Арсенала» его выбрали лучшим игроком. А в апреле полузащитника признали лучшим игроком за месяц. Кроме того, Понтус неоднократно входил в ТОП-5 футболистов в составе донской команды.

В этот раз Альмквист набрал 4,4 балла. Также в пятерку лучших вошли вратарь Сергей Песьяков (4,2), полузащитники Кэнто Хасимото (4,0) и Данил Глебов (3,8), защитник Деннис Хаджикадунич (3,7).

Фото: ФК «Ростов».

Теги: ФК Ростов

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.