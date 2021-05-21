Полузащитник ФК «Ростов» Понтус Альмквист - лучший игрок мая
Полузащитник ФК «Ростов» Понтус Альмквист второй раз подряд стал лучшим игроком за месяц. Он получил наивысший балл по итогам зрительского голосования.
Спортсмен вошел в состав донской команды в октябре 2020 года. За это время 21-летний футболист отличился во многих матчах эффективными голевыми передачами. При этом Понтус и сам нередко забивал мячи, поражая болельщиков профессионализмом и легкостью, с которой он выполнял сложные маневры.
В марте гол Альмкиста стал лучшим за месяц. В матче против «Арсенала» его выбрали лучшим игроком. А в апреле полузащитника признали лучшим игроком за месяц. Кроме того, Понтус неоднократно входил в ТОП-5 футболистов в составе донской команды.
В этот раз Альмквист набрал 4,4 балла. Также в пятерку лучших вошли вратарь Сергей Песьяков (4,2), полузащитники Кэнто Хасимото (4,0) и Данил Глебов (3,8), защитник Деннис Хаджикадунич (3,7).
Фото: ФК «Ростов».