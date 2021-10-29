Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Двое игроков ФК «Ростов» вошли в состав сборной РПЛ

Двое игроков ФК «Ростов» вошли в состав сборной РПЛ
В состав символической сборной Российской Премьер-Лиги по футболу вошли двое игроков «Ростова». Капитан команды Данил Глебов и вице-капитан Максим Осипенко отличились в 13-м туре.

Глебов помог свести матч со «Спартаком» к счету 1:1. Москвичи забили единственный гол к концу игры и едва не одержали победу. Однако капитан донских футболистов смог сравнять счет на пятой добавленной минуте. Глебов буквально перебросил мяч через дезориентированного вратаря соперников.

В этом же матче отличился и Осипенко. Именно он завладел мячом и направил его на чужую половину поля. Там мяч перехватил Комличенко и на ходу передал Глебову. В этот момент вратарь московского клуба выбежал из ворот. Донским футболистам представился отличный шанс, и они им воспользовались.
Фото: ФК «Ростов»/Википедия.
0 0

Теги: ФК Ростов футбол в Ростове

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.