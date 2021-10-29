Двое игроков ФК «Ростов» вошли в состав сборной РПЛ

Фото: ФК «Ростов»/Википедия.

В состав символической сборной Российской Премьер-Лиги по футболу вошли двое игроков «Ростова». Капитан команды Данил Глебов и вице-капитан Максим Осипенко отличились в 13-м туре.Глебов помог свести матч со «Спартаком» к счету 1:1. Москвичи забили единственный гол к концу игры и едва не одержали победу. Однако капитан донских футболистов смог сравнять счет на пятой добавленной минуте. Глебов буквально перебросил мяч через дезориентированного вратаря соперников.В этом же матче отличился и Осипенко. Именно он завладел мячом и направил его на чужую половину поля. Там мяч перехватил Комличенко и на ходу передал Глебову. В этот момент вратарь московского клуба выбежал из ворот. Донским футболистам представился отличный шанс, и они им воспользовались.