Лучший бомбардир СКА покинул команду

Центральный нападающий ростовского футбольного клуба СКА Георгий Гонгадзе заключил контракт с московским «Торпедо», которое выступает в ФНЛ (вторая по силе лига в системе российского футбола). СКА же, напомним, играет только в ПФЛ (третья по силе лига). Георгий Гонгадзе не только получил таким образом повышение, но и воссоединился с клубом, чьим воспитанником он и является.25-летний нападающий играл за армейцев сезон-2020/2021 и стал лучшим бомбардиром команды. В 30 матчах 1-й группы ПФЛ он отличился 17 раз и шесть раз ассистировал партнерам. Также он провел один матч в Кубке России – один гол. По итогам сезона ростовский СКА в чемпионате России среди клубов первой группы ПФЛ занял пятое место из 17 коллективов.Рыночная стоимость футболиста выросла в 2,5 раза – со 100 до 250 тысяч евро (по данным портала Transfermarkt).