ХК «Ростов» покинул нападающий

Хоккейный клуб «Ростов» покинул еще один игрок. Информация о том, что «кондоры» расстаются с нападающим Виктором Шахворостовым, появилась 18 декабря на официальном сайте клуба.Спортсмен заключил контракт с орским «Южным Уралом». Форвард в составе «кондоров» провел два месяца и за это время принял участие в 18 матчах. На его счету всего четыре очка.- Виктор имеет самый низкий показатель полезности среди нападающих - «-7», - рассказали в пресс-службе команды.Первым клубом Шахворостова стал казанский «Ак Барс». В Ростов форвард перебрался в конце октября 2020-го. До этого он выступал за «Куньлунь Ред Стар» в Пекине.