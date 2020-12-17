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ХК «Ростов» покинул нападающий

ХК «Ростов» покинул нападающий
Хоккейный клуб «Ростов» покинул еще один игрок. Информация о том, что «кондоры» расстаются с нападающим Виктором Шахворостовым, появилась 18 декабря на официальном сайте клуба.

Спортсмен заключил контракт с орским «Южным Уралом». Форвард в составе «кондоров» провел два месяца и за это время принял участие в 18 матчах. На его счету всего четыре очка.

- Виктор имеет самый низкий показатель полезности среди нападающих - «-7», - рассказали в пресс-службе команды.

Первым клубом Шахворостова стал казанский «Ак Барс». В Ростов форвард перебрался в конце октября 2020-го. До этого он выступал за «Куньлунь Ред Стар» в Пекине.

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