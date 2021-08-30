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Легкоатлетка из Ростовской области завоевала бронзу на Паралимпиаде в Токио

Легкоатлетка из Ростовской области завоевала бронзу на Паралимпиаде в Токио

Спортсменка из Ростовской области Евгения Галактионова завоевала бронзу на Паралимпиаде. Соревнования по метанию ядра среди людей с нарушением координации или параличом прошли 1 сентября.

Евгения родилась в Пятигорске, однако сейчас живет в Ростовской области. Она заканчивает 4-й курс колледжа в Новочеркасске по специальности «Программист», а тренируется в ростовском Центре олимпийской подготовки № 1. В 21 год спортсменка - серебряный призер чемпионата мира, чемпионка Европы и многократный победитель чемпионатов России.

Донская легкоатлетка кинула ядро на 6,80 метра и стала бронзовым призером. Первое место заняла украинка Анастасия Москаленко. С результатом 7,61 она поставила мировой рекорд. Серебро с результатом 7,37 метра досталось спортсменке из Польши Розе Козаковской.

Паралимпийские игры закончатся 5 сентября. Из 11 спортсменов из Ростовской области семеро уже привезли домой медали. Сейчас у донских паралимпийцев - два золота, три серебра и две бронзы.

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