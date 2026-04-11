Молодая роствочанка родила, не зная про беременность 

В роддоме Ростова-на-Дону 19-летняя девушка родила малыша, при этом не знала о своей беременности на протяжении всего срока. История приключилась в конце апреля.Ростовчанка обратилась в городскую поликлинику с жалобами на боль внизу живота, при этом девушка призналась, что у нее длительное время наблюдается задержка. После осмотра врачи были шокированы, пациентка была беременна и уже готовилась рожать.- Я спросил, знала ли она про беременность, на что та ответила «нет», - рассказывает врач перинатального центра Григорий Д. - Мы сразу повезли ее в родильный зал. На свет появился здоровый мальчик.Но молодая мама отказалась от ребенка. Позже его усыновили.