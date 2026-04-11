Выставленный на продажу особняк балерины Феи Балабиной подешевел на миллион

На популярном сайте объявлений появилась обновленная информация о продаже особняка в Ростове. Этот дом, расположенный на улице Шаумяна, 58, является объектом культурного наследия.В нем родилась и проживала знаменитая русская балерина Фея Ивановна Балабина. На предлагаемых фото есть как уже отреставрированный трехэтажный дом, так и реальное состояние объекта. Здание давно нуждается в ремонте: фасад обветшал, местами появились трещины. Кроме того, объект имеет охранный статус, что ограничивает владельца в проведении ремонтных работ. Любые изменения требуют согласования с комитетом по охране культурного наследия.По всей видимости, дом, который планировали продать в конце 2025 года за 20 миллионов рублей, так и не нашел покупателя. Через полгода хозяин снизил цену на миллион и снова предложил его к продаже. В описании сказано, что дом нуждается в ремонте, но все центральные коммуникации подведены.