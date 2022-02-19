Легионерки «Ростов-Дона» вызваны в сборные Швеции и Франции

Фото: ГК «Ростов-Дон»

Гандболистки «Ростов-Дона» Анна Лагерквист, Грас Заади и Беатрис Эдвиж попали в ростеры своих сборных. Они примут участие в ближайших матчах отборочного турнира чемпионата Европы-2022. Об этом 22 февраля «желто-черные» сообщили в своих соцсетях.Известно, что Лагерквист сыграет в составе сборной Швеции два матча против Сербии. Грас Заади и Беатрис Эдвиж дважды выступят за французскую команду в матчах против Хорватии. Готовиться к квалификационным матчам шведская команда начнет 28 февраля в Истаде. Тренировка сборной Франции пройдет днем ранее в Кретее.Первый матч сборной Франции против Хорватии состоится 3 марта в Копривнице, а второй - в Тулузе 6 марта. Швеция сыграет против Сербии также 3 марта в Зренянине. Второй матч пройдет в Истаде 5 марта.Чемпионат Европы-2022 будет проходить с 4 по 20 ноября на территории трех стран - Словении, Македонии и Черногории.