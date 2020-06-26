К ФК «Ростов» может присоединится шведский футболист

Шведский футболист может перейти в состав ФК «Ростов». Об этом сообщает спортивное издание Kicker.По информации немецкого журнала, нападающий дрезденского клуба «Динамо» Александер Еремеефф в скором времени закончит свою карьеру в команде. Узнав это, многие составы (включая «Ростов») стали претендовать на него. Стоимость трансфера 26-летнего спортсмена оценивается в 650 тысяч евро.Кроме того, у других клубов есть возможность воспользоваться арендой игрока с правом выкупа. В настоящее время Александером интересуются также английская команда «Халл Сити» и немецкая «Падерборн».