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Юморист Михаил Галустян пожелал удачи ростовскому СКА

Юморист Михаил Галустян пожелал удачи ростовскому СКА
В официальной группе футбольного клуба «СКА Ростов» 24 сентября появилось видео, на котором юморист Михаил Галустян желает удачи донскому СКА и просит спортсменов играть нормально. Накануне СКА победил краснодарский «Урожай» со счетом 3:0.

Также комик передает привет «Ростову-папе» и «Васе Басте», который активно занимается возрождением практически вековой команды и фактически является руководителем проекта.

– Нормально играйте, не как эти газмясовцы! А то переоденусь тренером и приду к вам в раздевалку. Удачи, ребята! Покажите нормальную игру в футбол, мы болеем за вас, – сказал Михаил Галустян в видео.

На сегодняшний день дончане выступают в первенстве ПФЛ, в зоне «Юг». Через три дня «СКА Ростов» сразится в 11-м туре первенства с ФК «Биолог-Новокубанск» из поселка Прогресс Краснодарского края.

Напомним, 24 сентября Баста представил новый трек, посвященный подопечному клубу. Заработанные на его реализации деньги Василий Вакуленко направит на развитие донской футбольной школы «СКА Ростов».

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