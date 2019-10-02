Верим в вас и ждем в премьер-лиге: Игорь Акинфеев записал видеообращение ростовскому СКА



Легендарный голкипер московских «армейцев» Игорь Акинфеев записал видеообращение ростовскому СКА. Ролик в поддержку любимого клуба опубликовал на своей страничке в «Инстаграм» рэпер Баста.



На видео Акинфеев пожелал ростовскому клубу выйти из чемпионата Олимп-ПФЛ в премьер-лигу. Вратарь ЦСКА также указал на необходимость возврата традиционного стиля команды.



— Желаю вам больших побед, крепкого здоровья, поменьше травм и побольше красивых забитых голов. Верим в вас. Удачи, — сказал Акинфеев.



Ранее публичную поддержку «СКА» Ростов-на-Дону оказали Василий Вакуленко и Михаил Галустян.