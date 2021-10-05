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Игроки «Ростов-Дона» помогли команде России победить Швейцарию в отборе к Евро-2022

Игроки «Ростов-Дона» помогли команде России победить Швейцарию в отборе к Евро-2022
В российской столице национальная сборная сыграла с командой Швейцарии. Матч был частью отборочного турнира к намеченному на ноябрь 2022 года чемпионату Европы (будет проходить в Черногории, Словении и Македонии). Также игра была интересна с той точки зрения, что являлась дебютной для Людмилы Бодниевой, нового главного тренера сборной.

Состав был не основным – вероятно, тренерский штаб хотел просмотреть игроков ближайшего резерва. Из-за этого из спортсменок «Ростов-Дона» в Москву поехали только Екатерина Зеленкова и Анастасия Лагина.

В первом тайме россиянки имели огромное преимущество. К концу первых тридцати минут на табло горели цифры «13:7». В воротах играла Анастасия Лагина, и она отразила 6 бросков из 13 (46%). Во второй половине вечера Швейцария немного сократила отрыв, но победе россиянок ничто не угрожало. Итог – ожидаемая победа 26:22. Правая полусредняя желто-черных Екатерина Зеленкова забросила 2 мяча.

Очередную игру сборная России проведёт в гостях с Литвой 9 октября.

Фото: Рейтинг Букмекеров.
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Теги: ГК Ростов-Дон

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