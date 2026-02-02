Жители Ростовской области просят отменить занятия в школах из-за аномальных морозов и снегопада

- В школу по такому льду и снегу добраться почти нереально, многие уже получили серьезные травмы из-за непогоды, - пишут обеспокоенные родители. Гололедица на дорогах и порывы ветра до 15 метров в секунду создают опасные условия для передвижения, особенно для детей.

Фото: Нейросеть

Сильные морозы и снегопад, обрушившиеся на Ростовскую область 2 февраля, вызвали волну обращений от жителей региона с просьбой отменить занятия в школах. Свои опасения и требования они выражают в социальных сетях, адресовав их губернатору Юрию Слюсарю и новостным пабликам области.В регионе установилась аномально холодная погода, температура воздуха опустилась до -20 градусов, что также вызывает опасения у жителей.Стоит отметить, что в Красносулинском районе одна из школ уже переведена на дистанционное обучение из-за холодов. В поселке Розет температура воздуха достигла -12 градусов, и начался снегопад, что послужило причиной перевода учеников Комиссаровской школы на дистант до конца недели. В то же время, в городе Красный Сулин все школы продолжают работать в штатном режиме.Как сообщили в местной администрации, директора учебных заведений следят за температурным режимом в школах и готовы принимать оперативные меры в случае необходимости. Однако, решение об отмене занятий во всей области пока не принято, и ситуация остается на контроле у местных властей.Однако, не все поддерживают идею отмены занятий. Некоторые считают, что отмена учебы нецелесообразна, поскольку родителям все равно придется идти на работу, и дети останутся дома одни.