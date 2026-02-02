Из-за сильного снегопада на дорогах Ростовской области развернули пункты обогрева

Фото: ГУ МЧС

Из-за сильного снегопада на дорогах Ростовской области были организованы пункты обогрева, как сообщает региональное управление МЧС. 2 февраля на Донскую область обрушилась мощная метель, сопровождаемая гололедицей. Эти погодные условия серьезно затруднили движение транспорта, а в некоторых местах дороги были полностью заблокированы. В связи с этим спасатели оперативно развернули 12 пунктов обогрева. Там водители могут согреться, подзарядить свои телефоны, выпить горячего чая и укрыться от непогоды.1) автодорога Волгодонск-Морозовск (выезд из г. Цимлянск),2) 1000 км М-4 «Дон»3) 980 км М-4 «Дон»4) 929 км М-4 «Дон»5) 1014 км М-4 «Дон»6) 1056 км М-4 «Дон»7) 1086 км М-4 «Дон»8) 873 км М-4 «Дон»9) 316 км Р-26010) 216 км Р-26011) 82 км Р-28012) 52 км Р-280При возникновении экстренных ситуаций звоните по бесплатному номеру «112» — это единый номер для вызова экстренных оперативных служб.