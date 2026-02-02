В Ростове уже пятый час держится абсолютный максимум по пробкам

Фото: Скрин.

2 февраля Ростов‑на‑Дону оказался во власти снежного шторма, который привёл к масштабным транспортным заторам. Абсолютный максимум загруженности дорог сохраняется в городе уже пятый час подряд.Снегопад обрушился на город около 11:00 и постепенно усиливался. К вечеру улицы оказались покрыты толстым слоем снега. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты»: к 16:00–17:00 загруженность дорог достигла критических 10 баллов; к 20:00 ситуация не улучшилась — максимальный уровень пробок сохраняется.Ситуация усугубляется из‑за участившихся ДТП — водители сталкиваются с гололедицей и плохой видимостью.Глава Ростова Александр Скрябин обратился к жителям с рекомендациями:сократить поездки на личном авто;не парковаться у обочин, чтобы не мешать снегоуборочной технике.Однако горожане скептически оценивают эти призывы. По их словам, за весь день в городе — как в центре, так и на окраинах — не было замечено ни одной снегоуборочной машины. Местные жители считают, что коммунальные службы не справились с вызовом, который бросил им снегопад.