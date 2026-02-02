Десятки людей не могут уехать из Ростова в Батайск, Таганрог и Азов

Фото: Дондей

Сильный снегопад 2 февраля превратил поездку домой для многих ростовчан в настоящее испытание. Люди часами стоят на остановках, не в силах уехать в Батайск или Азов.Одна из читательниц Donday сфотографировала огромную очередь у Ворошиловского моста. Девушка живёт в Азове, но уже больше часа пытается выбраться из города. Снежные заносы сделали дорогу практически непроходимой.«Похоже, мне придётся ночевать прямо здесь, если я не замёрзну, — с горечью говорит она. — Вызвать такси — слишком дорого: сейчас доехать до Азова стоит около 3000 рублей».Не лучше ситуация и на Привокзальной площади. Пассажиры, желающие отправиться в Батайск или Таганрог, тщетно ждут транспорта. Десятибалльные пробки практически остановили движение автобусов. Горожане возмущены: по их словам, во время снегопада они не заметили ни одной снегоуборочной машины на улицах.