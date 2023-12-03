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ХК «Ростов» впервые выиграл матч после 20 поражений подряд

ХК «Ростов» впервые выиграл матч после 20 поражений подряд
Хоккейный клуб «Ростов» одержал первую победу после 20 поражений подряд. «Красно-белые» забили решающую шайбу «Челмету» в овертайме — 2:3. Выездной матч с челябинской командой состоялся 2 декабря.

Команды шли наравне все три тайма. За первую 20-минутку никто так и не открыл счет. Во второй части игры форвард Дмитрий Уткин забил шайбу в ворота «Челмета». Однако хозяева льда не отставали. Счет снова стал равным после удара Александра Рыкова. 18-летний нападающий поразил верхний угол ворот «кондоров».

В последнем периоде нападающий Егор Корбит вывел вперед «Ростов». Соперники не пытались больше реализовать голевые моменты, и казалось, что итог предрешен. Однако за пару минут до серены тренер «Челмета» взял тайм-аут и заменил вратаря. После этого нападающий Артем Шварев сравнял счет — 2:2.

Чтобы определить победителя, командам дали дополнительное время. В овертайме отличился нападающий «красно-белых» Данил Климов. Форвард сделал решающий бросок, увеличив счет в пользу донского клуба. Итог встречи — победа ростовчан (2:3).

Следующий матч состоится с «Зауральем» 4 декабря.
Фото: ХК Ростов.
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