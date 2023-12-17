ХК «Ростов» уступил в овертайме «Рязани-ВДВ» 1:2

Фото: ХК

В очередной встрече ВХЛ ростовские «кондоры» принимали рязанских «десантников».Первый период вчистую выиграли ростовчане. На 3-й минуте игры Илья Васильев вывел вперёд команду хозяев. Момент возникали ещё и ещё, но реализация была ужасной. Успех в итоге развить не получилось, а после первого перерыва игра была уже приблизительно равной. В середине второй части встречи рязанцы усилиями Антона Угольникова сравняли счёт. В третьем отрезке игры команды много осторожничали, шайб заброшено не было. А в дополнительном периоде удача была на стороне «Рязани-ВДВ». Победный гол забил тот же Угольников. Результат – проигрыш «Ростова» 1:2 ОТ.Остальных встречах дня в ВХЛ «Химик» (Воскресенск) разгромил «Кристалл» (Саратов) 10:2, «Динамо» (Санкт-Петербург) было сильнее «Тамбова» 4:0, «Барс» (Казань) победил «Омские Крылья» 4:1, «Молот» (Пермь) по буллитам переиграл «АКМ» (Новомосковск) 4:3 Б, а ЦСК ВВС (Самара) обыграл «Алтай» (Барнаул) 4:3 ОТ.Теперь 19 декабря ХК «Ростов» играет на своей площадке с «Динамо» из северной столицы. В таблице ВХЛ «кондоры» вышли на 27 строчку из 29.