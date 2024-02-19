ХК «Ростов» уступил «Тамбову» в последнем матче сезона

Фото: ХК «Ростов»

В концовке «регулярки» ВХЛ ростовчане гостили у «Тамбова».В первом периоде гости были чуть лучше. Никита Димитров отрыл счёт в середине игрового отрезка. Во второй части вечера тамбовчане прибавили в движении и смогли сравнять цифры на табло за пару минут до второго перерыва – 1:1. В третьей двадцатиминутке «кондоры» вновь вышли вперёд после гола Димитрова, на этот раз с буллита. И всё-таки победить не вышло. На последней минуте игры «волки» забили второй. В овертайме было тихо, а по буллитам «Тамбов» был сильнее. Итог – поражение ХК «Ростов», 2:3Б.В других матчах игрового дня в ВХЛ воронежский «Буран» обыграл саратовский «Кристалл» – 3:2, пермский «Молот» победил орский «Южный Урал» – 6:2, тюменский «Рубин» был сильнее «Рязани-ВДВ» – 3:2, «Челны» переиграл учалинский «Горняк-УГМК» – 5:1, ханты-мансийская «Югра» обыграла воскресенский «Химик» – 4:1, а челябинский «Челмет» одолел ижевскую «Ижсталь» – 4:1.В итоговой таблице регулярного чемпионата ВХЛ «Ростов» закончил на 27-м месте из 29, т. е. вошёл в тройку слабейших клубов страны.