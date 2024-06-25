В администрации Ростова обсудили вопросы благоустройства общественных территорий в рамках программы «Формирование современной городской среды»

Фото: администрация Ростова.

В администрации Ростова-на-Дону 25 июня прошло заседание коллегии, на котором обсудили реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды», вопросы реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и улучшения жилищных условий, в том числе обеспечение жильем льготных категорий граждан.Донская столица ежегодно принимает участие в нацпроекте «Жилье и городская среда». В 2023 году в рамках проекта благоустроен сквер Мира в Первомайском районе и сквер «Комсомольский» в Советском.В этом году по этой программе в порядок приведут сквер «Пионерский» в Железнодорожном районе. Здесь будут уложено покрытие, установлены малые архитектурные формы, детское игровое оборудование, освещение, выполнят озеленение. По условиям контракта работы должны закончить 15 октября, но подрядчик опережает график.По словам главы администрации города, при отборе объектов благоустройства в первую очередь учитывается мнение горожан.- Жители ежегодно участвуют во Всероссийском открытом рейтинговом голосовании по выбору общественных пространств для благоустройства, победители которого получают возможность побороться за финансирование. Также горожане участвуют в обсуждении самих проектов, их реализации, контролируют ход работ, - поделился Алексей Валентинович.В планах на 2025 год – за счет программы «Формирование комфортной городской среды» благоустроить сквер им. Оганова и сквер на Буденновском, 2. Оба объекта – финалисты всероссийского голосования в 2023 году и участники конкурса проектов благоустройства среди муниципальных образований Ростовской области. Получат ли они финансирование, станет известно в ноябре.Также в список приоритетных для благоустройства попали общественная территория по ул. Зорге, сквер у Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова, сквер им. М. А. Шолохова. Они набрали больше всего голосов в ходе весеннего рейтингового всероссийского голосования, в котором приняли участие почти 100 тысяч ростовчан. Вопрос с их финансированием будет решаться в следующем году.- Хочу отметить, что обязанности по содержанию благоустроенных в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» объектов возложены на районы. Поручил дополнительно проработать вопрос по их дальнейшему развитию и улучшению. Это важные для города объекты, и мы должны уделять им самое пристальное внимание, - подчеркнул Алексей Валентинович.