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Жителей Волгодонска напугал ржавый общественный транспорт

Жителей Волгодонска напугал ржавый общественный транспорт
Жители Волгодонска были напуганы, увидев ржавые троллейбусы. Кадры опубликовали в социальных сетях 25 июня.

Общественный транспорт в городе выглядит удручающе: краска на корпусе троллейбусов облупилась, а металл проржавел настолько, что в корпусе появились дыры. Люди опасаются ездить на таком транспорте, так как он может развалиться в любой момент.

- Страшно садиться в такой транспорт, — жалуется Ирина Т. — А мы ещё и деньги за это отдаём.

Местные жители призывают администрацию обратить внимание на эту проблему и наконец-то обеспечить город новым общественным транспортом.
Фото: соцсети
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