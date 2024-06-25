Жителей Волгодонска напугал ржавый общественный транспорт

Фото: соцсети

Жители Волгодонска были напуганы, увидев ржавые троллейбусы. Кадры опубликовали в социальных сетях 25 июня.Общественный транспорт в городе выглядит удручающе: краска на корпусе троллейбусов облупилась, а металл проржавел настолько, что в корпусе появились дыры. Люди опасаются ездить на таком транспорте, так как он может развалиться в любой момент.- Страшно садиться в такой транспорт, — жалуется Ирина Т. — А мы ещё и деньги за это отдаём.Местные жители призывают администрацию обратить внимание на эту проблему и наконец-то обеспечить город новым общественным транспортом.