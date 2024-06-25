Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Ростовскую область в первый раз за полгода пытались атаковать с помощью воздушного шара

Ростовскую область в первый раз за полгода пытались атаковать с помощью воздушного шара
В Ростовской области силами ПВО сбит воздушный шар. Это первый официально подтвержденный случай ликвидации малоразмерных воздушных шаров в донском регионе.

Дежурными средствами ПВО воздушный шар был зафиксирован и уничтожен 25 июня около 15:00. Официальной информации о пострадавших пока не было. Последствия уточняются.

Отметим, что аппараты такого типа могут использоваться для отвлечения средств ПВО и разведки.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.