Ростовскую область в первый раз за полгода пытались атаковать с помощью воздушного шара

Фото: Rostov.ru

В Ростовской области силами ПВО сбит воздушный шар. Это первый официально подтвержденный случай ликвидации малоразмерных воздушных шаров в донском регионе.Дежурными средствами ПВО воздушный шар был зафиксирован и уничтожен 25 июня около 15:00. Официальной информации о пострадавших пока не было. Последствия уточняются.Отметим, что аппараты такого типа могут использоваться для отвлечения средств ПВО и разведки.