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В Ростовской области родственники разыскивают 47-летнего мужчину

В Ростовской области родственники разыскивают 47-летнего мужчину
В Ростовской области исчез 47-летний мужчина. Родственникам не удается связаться с Алексеем Даниловым с 22 июня.

Житель Красного Сулина пропал после ухода из дома. Родные подняли тревогу, когда он не вернулся вечером и перестал отвечать на звонки. Затем они обратились за помощью в полицию, также к поиску присоединились неравнодушные.

Алексей имеет рост 176 см, он худощавого телосложения. У него темно-русые волосы и карие глаза.

В день исчезновения он был в рабочем комбинезоне.

Если вам что-то известно о местонахождении этого человека, пожалуйста, сообщите по номеру: 112.
Фото: ЛизаАлерт
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