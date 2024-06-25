В Ростовской области родственники разыскивают 47-летнего мужчину

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В Ростовской области исчез 47-летний мужчина. Родственникам не удается связаться с Алексеем Даниловым с 22 июня.Житель Красного Сулина пропал после ухода из дома. Родные подняли тревогу, когда он не вернулся вечером и перестал отвечать на звонки. Затем они обратились за помощью в полицию, также к поиску присоединились неравнодушные.Алексей имеет рост 176 см, он худощавого телосложения. У него темно-русые волосы и карие глаза.В день исчезновения он был в рабочем комбинезоне.Если вам что-то известно о местонахождении этого человека, пожалуйста, сообщите по номеру: 112.