ХК «Ростов» уступил «Рубину» по буллитам

Фото: ХК Ростов

В очередной игре чемпионата ВХЛ красно-белые принимали лидера турнирной таблицы. Тюменский «Рубин» явно претендует на титул, в том время, как «Ростов» уже откровенно доигрывает неудачный сезон.В первом периоде тюменцы много атаковали, но забили только ближе к перерыву. Отличился Никита Попугаев. В начале второй части поединка «Рубин» реализовал большинство. Красивый кистевой бросок под перекладину исполнил Алексей Митрофанов, 0:2.Казалось, интриги не будет. Но в дебюте третьего периода Александр Лосев один гол отквитал. А в самом конце основного времени Егор Баланов спас южан от проигрыша – 2:2. Овертайм прошёл скучно, а в серии буллитов победа досталась «Рубину», решающий бросок безупречно исполнил Денис Горбунов. Результат – 2:3, поражение ХК «Ростов».В остальных встречах дня в ВХЛ «АКМ» (Новомосковск) победила «Кристалл» (Саратов) 2:1, ЦСК ВВС (Самара) был сильнее «Тороса» (Нефтекамск) 4:2, «Нефтяник» (Альметьевск) не оставил шансов «Челнам» 4:1, «Звезда» (Москва) переиграла «Тамбов» 1:0, а «Югра» (Ханты-Мансийск) разгромила «Буран» (Воронеж) 6:1.Теперь 19 января ХК «Ростов» дома играет с «Югрой».