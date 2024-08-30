ХК «Ростов» пополнил новый 21-летний нападающий

Фото: ХК Ростов

ХК «Ростов» пополнил новый нападающий. Об этом сообщается в социальных сетях ростовского хоккейного клуба.21-летний спортсмен Кирилл Чижов, подписал соглашение с "кондорами" на сезон-2024/2025.Молодой человек родился в Московской области, он воспитанник подольской хоккейной школы. В сезоне-2023/2024 хоккеист выступал за МХК «Гранит-Чехов». А в следующем сезоне он планирует дебютировать в ВХЛ.Ранее сообщалось, что с ХК «Ростов» подписал договор еще один игрок. 20-летний Александр Лосев подписал одностороннее соглашение на хоккейный сезон – 2024/2025.