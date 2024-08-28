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ХК «Ростов» подписал соглашение с нападающим Александром Лосевым

ХК «Ростов» подписал соглашение с нападающим Александром Лосевым
ХК «Ростов» заключил соглашение с новым спортсменом, о чем руководство команды сообщило в своих соцсетях 28 августа.

20-летний Александр Лосев оформил односторонний контракт на сезон-2024/2025.

Нападающий, воспитанник челябинской хоккейной школы, дебютировал в МХЛ в 2020 году, выступая за чеховских «Русских Витязей». После коротких периодов игры в Новомосковске и Казани на юниорском уровне он переехал в Ступино, где играет уже третий сезон.

Игрок, делегированный из МХК «Капитан», имеет трехсторонний контракт, включающий КХЛ, ВХЛ и МХЛ. В сезоне-2023/2024 он будет выступать под номером 33.
Фото: ХК Ростов
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