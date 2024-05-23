ХК «Ростов» покинули Станислав Пылаев и Никита Чусовитин

Фото: ХК «Ростов»

ХК «Ростов» покинули сразу два игрока. Об этом сообщили в пресс-службе клуба 23 мая.Станислав Пылаев провел сезон-2023/2024 в команде «командоров» в качестве вратаря. За это время он отыграл 12 матчей регулярного чемпионата и заработал коэффициент надёжности 4,42 и 88,4% отражённых бросков. За два сезона в ВХЛ 22-летний вратарь выходил на лёд только в форме южан.Нападающий Никита Чусовитин успел отыграть в составе «красно-белых» 25 матчей и набрал 8 (3+5) очков при показателе полезности «-5» при восьми минутах штрафа. На счету нападающего — шесть лет в Лиге. Там он принял участие в 114 встречах, набрав 27 (12+15) результативных баллов, коэффициент полезности «-13» и 27 минут штрафа.Добавим, что Станислав Пылаев — воспитанник тюменской школы хоккея. Дебютировал в МХЛ в родном городе в 2019 году и выступал за «Тюменский Легион» в течение трех лет. До перехода в «Ростов» был заявлен за «Ижсталь», но не провёл ни одного матча в Olimpbet ВХЛ. Никита Чусовитин — воспитанник сургутской школы хоккея. С 2018 по 2022 годы выступал в «Югре», получил Кубок Петрова в сезоне-2020/2021. В 2023-м подписал пробный контракт с «Ростовом».