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Состав ХК «Ростов» пополнил 21-летний вратарь Станислав Пылаев

Состав ХК «Ростов» пополнил 21-летний вратарь Станислав Пылаев
В основном составе ХК «Ростов» - пополнение. «Красно-белые» подписали контракт с 21-летним Станиславом Пылаевым.

Игрок перешел к «кондорам» в качестве свободного агента. До этого голкипер находился в «Ижстали» (город Ижевск), однако за весь сезон регулярного чемпионата так и не вышел на лед ни разу. Спортсмен лишь дважды участвовал в матчах в рамках предсезонной подготовки. Тогда команда играла против красноярского «Сокола».

Ранее хоккеист выступал за «Сахалинских Акул» в МХЛ (Молодежной хоккейной лиге). Станислав стоял на воротах в 44 играх. Он отразил почти 92% бросков и умудрился отдать три голевых передачи.

Ближайшие месяцы Станислав проведет в составе «красно-белых». Соглашение с хоккеистом рассчитано до конца сезона-2023/24.
Фото: ХК Ростов.
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