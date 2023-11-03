Состав ХК «Ростов» пополнил 21-летний вратарь Станислав Пылаев

Фото: ХК Ростов.

В основном составе ХК «Ростов» - пополнение. «Красно-белые» подписали контракт с 21-летним Станиславом Пылаевым.Игрок перешел к «кондорам» в качестве свободного агента. До этого голкипер находился в «Ижстали» (город Ижевск), однако за весь сезон регулярного чемпионата так и не вышел на лед ни разу. Спортсмен лишь дважды участвовал в матчах в рамках предсезонной подготовки. Тогда команда играла против красноярского «Сокола».Ранее хоккеист выступал за «Сахалинских Акул» в МХЛ (Молодежной хоккейной лиге). Станислав стоял на воротах в 44 играх. Он отразил почти 92% бросков и умудрился отдать три голевых передачи.Ближайшие месяцы Станислав проведет в составе «красно-белых». Соглашение с хоккеистом рассчитано до конца сезона-2023/24.