ХК «Ростов» победил «Сокол»

Фото: ХК Ростов.

Ростовчане выдали хороший матч, но смазали концовку и едва не поплатились за это победой.В первой двадцатиминутке ХК «Ростов» имел большое преимущество, которое воплотилось в три гола от Павла Шэна, Алексея Прохорова и Юрия Крамаренко – 3:0. Во второй части игры отрыв увеличился ещё больше – «кондоры» ко второму перерыву ведут - 5:1 (голы забили Вадим Щегольков и Артём Пеньковский). Но в заключительной части игры «Ростов» растерял большую часть своего преимущества. «Сокол» быстро забил два раза (5:3), а за полторы минуты до сирены сократил отрыв до минимума. В нервозной концовке «Ростов» всё-таки выстоял и забрал два очка – 5:4.В других матчах игрового дня в ВХЛ санкт-петербургское «Динамо» обыграло воскресенский «Химик» - 3:1, магнитогорский «Металлург» был сильнее новомосковской «АКМ» - 4:2, «Омские Крылья» победили воронежский «Буран» - 3:2, ангарский «Ермак» превзошёл «Тамбов» - 2:1, а санкт-петербургский «СКА-Нева» сломил сопротивление «Рязани» - 4:2.Следующая игра намечена на 14 декабря, когда «красно-белые» примут «Ермак» из Ангарска.