Жители Ростовской области третий день наблюдают сбои в работе Telegram

Третий день жители Ростовской области испытывают серьезные трудности с доступом к популярному мессенджеру Telegram. Сбои начались в четверг, 9 февраля, и с тех пор ситуация не улучшилась. Неполноценное функционирование мессенджера вызывает значительные неудобства как в личном общении, так и в рабочих процессах, где Telegram зачастую используется для оперативной связи и обмена информацией.

Пользователи жалуются на частые "зависания" приложения, невозможность отправки и получения сообщений, а также проблемы с загрузкой файлов любого формата – от фотографий до документов.

На фоне массовых неполадок в работе Telegram, ранее Роскомнадзор прокомментировал ситуацию. По информации СМИ, ссылающихся на ведомство, руководство мессенджера якобы не выполняет ряд требований российского законодательства. Среди претензий, озвученных Роскомнадзором, – недостаточная защита персональных данных пользователей, отсутствие эффективных мер по противодействию мошенничеству и использование Telegram в противоправных целях.
Фото: Нейросеть
