- Я бы поняла, если бы это был какой-то красивый рисунок. Но здесь намалевали какую-то бессмыслицу, - говорит одна из горожанок. - Теперь на фото с мостом нужно будет постоянно замазывать этот стыд.

Фото: Дондей

В Ростове вандалы нарисовали на опоре Ворошиловского моста граффити. Горожане заметили новый «арт-объект» 11 февраля.Хулиганы испортили конструкцию, которая расположена в центре реки Дон. ДОни добрались до нее по льду. Днем ранее по замерзшей поверхности гуляли местные жители и ловили рыбку рыбаки.Вандалы разрисовали бетонную стену со стороны правого берега. Возможно, для большой надписи они использовали несмываемую краску. Яркие буквы хорошо видны за несколько километров.