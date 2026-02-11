В Ростове вандалы нарисовали на опоре Ворошиловского моста граффити
В Ростове вандалы нарисовали на опоре Ворошиловского моста граффити. Горожане заметили новый «арт-объект» 11 февраля.
Хулиганы испортили конструкцию, которая расположена в центре реки Дон. ДОни добрались до нее по льду. Днем ранее по замерзшей поверхности гуляли местные жители и ловили рыбку рыбаки.
Вандалы разрисовали бетонную стену со стороны правого берега. Возможно, для большой надписи они использовали несмываемую краску. Яркие буквы хорошо видны за несколько километров.