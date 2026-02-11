В Ростовской области замглавврача лечебного центра будут судить за получение взяток

Фото: Rostov.ru

В Ростовской области перед судом предстанет заместитель главврача лечебного центра в Шахтах. Ее обвиняют по шести эпизодам получения взятки в значительном размере.По данным следствия, в 2024 году руководитель использовала свое должностное положение и получила взятки в размере 380 тысяч рублей. Деньги ей передали шесть сотрудников угольной отрасли за оформление положительных заключений о наличии профессиональных заболеваний. Они дают право на получение компенсационных выплат.В отношении обвиняемой избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Расследование уголовного дела в отношении главного врача этого же медучреждения и других сотрудников по аналогичным фактам получения взяток продолжается, - сообщили в СК СК по региону.