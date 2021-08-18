ХК «Ростов» переиграл саратовский «Кристалл»
«Красно-белые» в рамках подготовки к чемпионату сыграли очередной товарищеский матч. На сей раз оппонентом был «Кристалл» из Саратова, который играет в ВХЛ-Б, лиге ступенью ниже той, где выступает «Ростов». Матч прошёл под диктовку ростовчан.
В первом же отрезке встречи «кондоры» добились весомого преимущества. Виктор Шахворостов и Алексей Прохоров ярко выразили претензии ХК «Ростов» на выигрыш. При этом у команды Григория Пантелеева возникали моменты забить ещё и не один. Однако пока что они остановились на двух голах.
Во втором периоде свою шайбу забросил Роман Опалев. Волжане же смогли ответить голом Евгения Усова, который ещё шесть лет назад играл за «кондоров» в пору, когда донской коллектив делал свои первые шаги в профессиональном хоккее. В конце отрезка Елисей Минаев забил дебютный гол за «Ростов». На второй отдых спортсмены отправились при цифрах 4:1 на табло.
В заключительном отрезке вечера ростовчане забили ещё один (Павел Щербаков), после чего хоккей окончательно замедлился – команды доиграли без происшествий. Результат – выигрыш хозяев льда 5:1.
20 августа клубы проведут ещё один матч.