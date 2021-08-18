ХК «Ростов» переиграл саратовский «Кристалл»

«Красно-белые» в рамках подготовки к чемпионату сыграли очередной товарищеский матч. На сей раз оппонентом был «Кристалл» из Саратова, который играет в ВХЛ-Б, лиге ступенью ниже той, где выступает «Ростов». Матч прошёл под диктовку ростовчан.В первом же отрезке встречи «кондоры» добились весомого преимущества. Виктор Шахворостов и Алексей Прохоров ярко выразили претензии ХК «Ростов» на выигрыш. При этом у команды Григория Пантелеева возникали моменты забить ещё и не один. Однако пока что они остановились на двух голах.Во втором периоде свою шайбу забросил Роман Опалев. Волжане же смогли ответить голом Евгения Усова, который ещё шесть лет назад играл за «кондоров» в пору, когда донской коллектив делал свои первые шаги в профессиональном хоккее. В конце отрезка Елисей Минаев забил дебютный гол за «Ростов». На второй отдых спортсмены отправились при цифрах 4:1 на табло.В заключительном отрезке вечера ростовчане забили ещё один (Павел Щербаков), после чего хоккей окончательно замедлился – команды доиграли без происшествий. Результат – выигрыш хозяев льда 5:1.20 августа клубы проведут ещё один матч.