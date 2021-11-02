ХК «Ростов» одержал победу над «Ермаком»

Фото: ХК Ростов.

Идущий в нижней части турнирной таблицы ВХЛ «Ермак» явно был намерен дать бой более мастеровитым гостям. Но южане всё-таки победили – всё решилось в первом периоде.Не прошло и минуты после начала игры, как счёт уже был открыт – Савва Андреев вывел гостей вперёд после передач Алексея Краснова и Алексея Царёва. В середине периода красно-белые забили «дуплетом». Сначала шайбу себе в актив записал Дмитрий Мухин, а затем (прошло меньше минуты) его порыв поддержал Иван Казаков, 0:3.Во второй части матча игра была более осторожной – ростовчане оберегали свой задел, а ангарчане не могли ничего с этим поделать. В третьем отрезке матча было много борьбы и удалений с обеих сторон. Но на количестве заброшенных шайб это никак не сказалось. В итоге ХК «Ростов» одерживает победу 3:0, а вратарь Данил Кудашев зарабатывать второй в сезоне «сухарь».Следующая игра в ВХЛ для ростовчан состоится 6 ноября, когда подопечные Григория Пантелеева сразятся в Красноярске с «Соколом». В таблице пока красно-белые занимают 10 место из 27.