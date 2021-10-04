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ХК «Ростов» переиграл «Челмет» по буллитам – 2:1

ХК «Ростов» переиграл «Челмет» по буллитам – 2:1
Последний матч выездной серии вышел равным, но ростовчанам улыбнулась удача в концовке.

В первом отрезке встречи гости были опаснее. Подопечные Григория Пантелеева создали ряд хороших моментов. При этом счет пока не был открыт. Это произошло только в середине второго периода. После контратаки Роман Опалев ассистировал Павлу Антипову, который эффектно щелкнул сходу в ближний угол – 0:1. Но челябинцы вскоре ответили реализацией большинства –шайбу забросил Максим Шабанов, 1:1.

В третьей двадцатиминутке коллективы стоили друг друга, но забить никому так и не удалось. В овертайме «Челмет» был острее, ничего, однако, не сумев из этого извлечь. В серии буллитов лучше выступили ростовчане.

В других матчах игрового дня «Тамбов» в гостях одолел учалинский «Горняк» 4:2, курганское «Зауралье» обыграло новомосковскую «Академию Михайлова» 5:4, тольяттинская «Лада» превзошла самарский ЦСК ВВС 2:1, а санкт-петербургский «СКА-Нева» был сильнее красноярского «Сокола» 3:0.

11 октября ХК «Ростов» будет принимать пензенский «Дизель».
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Теги: ХК Ростов

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