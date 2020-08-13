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ХК «Ростов» не примет участие в Кубке Дизеля

ХК «Ростов» не примет участие в Кубке Дизеля
На Кубок Дизеля в Пензу не поедет хоккейный клуб «Ростов». Об этом сообщили в пресс-службе «кондоров».

Предсезонный турнир должен состоятся с 17 по 20 августа. Донская команда отказалась от участия в соревнованиях и теперь вместо них отправится новокузнецкий «Металлург».

Неизвестно, по какой причине «Ростов» решил остаться дома. Теперь хоккеисты тренируются на своем поле. Они готовятся к первому турниру после снятия ограничений - Кубок Губернатора Тамбовской области, который состоится в конце августа.

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