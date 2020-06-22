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ХК «Ростов» примет участие в турнире Тамбовской области в конце августа

ХК «Ростов» примет участие в турнире Тамбовской области в конце августа
В конце августа хоккейный клуб «Ростов» наконец выйдет на лед после длительного периода застоя. Об этом 24 июня сообщила пресс-служба донской команды.

Так, «кондоры» примут участие в турнире Тамбовской области. Соревнования пройдут в конце августа, и вместе с «Ростовом» за кубок будут бороться такие клубы, как «Рязань», «Буран», «Тамбов».

Напомним, в ежегодных состязаниях «красно-белые» уже принимали участие в 2017 году. Они победили во всех четырех встречах и завоевали главный кубок.

Когда хоккейный клуб «Ростов» возобновит свои тренировки, пока не известно.

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