ХК «Ростов» на выезде переиграл «Звезду»

Серия выездных матчей красно-белых набирает обороты. На очереди была игра в Москве против «Звезды», клуба из структуры столичного ЦСКА. ХК «Ростов» провел неплохой матч и заслуженно забрал два очка.В первом отрезке игры хозяева льда на площадке превосходили соперника по всем статьям. «Звезда» намного чаще тревожила голкипера «Ростова», чем полевые игроки «кондоров» проверяли на надёжность воротчика москвичей. За целый период гости смогли нанести только три броска в створ ворот.Во второй части встречи команда гостей заиграла поинтереснее, игра выровнялась. На 36-й минуте у гостей получилось забить в большинстве. Шайбу забросил Роман Опалев, удачно ворвавшись на пятак после передачи Владислава Туника – 0:1.В третьей двадцатиминутке ХК «Ростов» бережно распорядился игровым преимуществом, нейтрализовав все попытки «Звезды». На 48-й минуте «кондоры» забили второй гол. Дмитрий Марченков нашёл потерю защитников «Звезды» в своей зоне и хладнокровно переиграл в ближнем бою вратаря – 0:2. В концовке красно-синие сняли вратаря и получили шайбу в пустые ворота от Владислава Туника - бросок из центрального круга, 0:3 и конец интриги. На последних секундах «звёздные» смогли только испортить Данилу Кудашевеву «сухарь». Итог – победа «Ростова» 3:1.В остальных играх дня «Рубин» (Тюмень) дома обыграл «Тамбов» 4:3, а «Динамо МО» (Красногорск) превзошло «Буран» (Воронеж) 2:0.В следующий раз, 29 октября ХК «Ростов» сыграет на выезде с тюменским «Рубином». А пока что «кондоры» занимают в общей турнирной таблице ВХЛ 9 строчку из 26, имея в активе 20 очков.