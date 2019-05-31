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Гребцы из Ростова выиграли международную регату

Гребцы из Ростова выиграли международную регату
На международной регате в Москве лучшими стали гребцы из Ростова. Соревнования проходили с 31 мая по 2 июня на Гребном канале.

В российской столице встретились порядка 900 спортсменов из Эстонии, Азербайджана, Швеции, Германии, Казахстана, Грузии, Латвии, Молдовы, Словакии и РФ. Из Ростова в Москву прибыли 26 гребцов.

Победителями и призёрами турнира стали Никита Демченко и Владислав Копычко в своих парных четвёрках.
Дончанки Виктория Семанина и Дарья Муругова, Максим Жевлаченко и Александр Суворов, а также Анастасия Нестеренко получили «серебро».

В номинации «четвёрка без рулевого» вторыми стали Юрий Серов, Владислав Сенютин, Юрий Горовой и Михаил Снджоян.

Бронзовыми призёрами в женской восьмёрке с рулевым стали Алина Тимченко и Полина Давид.

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