Гребцы из Ростова выиграли международную регату



На международной регате в Москве лучшими стали гребцы из Ростова. Соревнования проходили с 31 мая по 2 июня на Гребном канале.



В российской столице встретились порядка 900 спортсменов из Эстонии, Азербайджана, Швеции, Германии, Казахстана, Грузии, Латвии, Молдовы, Словакии и РФ. Из Ростова в Москву прибыли 26 гребцов.



Победителями и призёрами турнира стали Никита Демченко и Владислав Копычко в своих парных четвёрках.

Дончанки Виктория Семанина и Дарья Муругова, Максим Жевлаченко и Александр Суворов, а также Анастасия Нестеренко получили «серебро».



В номинации «четвёрка без рулевого» вторыми стали Юрий Серов, Владислав Сенютин, Юрий Горовой и Михаил Снджоян.



Бронзовыми призёрами в женской восьмёрке с рулевым стали Алина Тимченко и Полина Давид.