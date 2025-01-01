Голкипер Глеб Моисеев покинул ХК «Ростов»

Фото: ХК «Ростов»

Хоккейный клуб «Ростов» сообщил о том, что голкипер покинул команду. Эта информация была опубликована в официальных аккаунтах клуба в социальных сетях.В первой половине сезона 2024/2025 Глеб Моисеев принял участие в 15 матчах, в трёх из которых его команда одержала победу. Процент отражённых им бросков составил 88,9%, а коэффициент надёжности — 3,69.Глеб Моисеев присоединился к «Ростову» в декабре 2023 года, перейдя из «Бейбарыса». Всего за время своего пребывания в команде он провёл 23 игры.