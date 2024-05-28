Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Глеб Моисеев продлит контракт с ХК «Ростов» еще на один сезон

Глеб Моисеев продлит контракт с ХК «Ростов» еще на один сезон
Руководство хоккейного клуба «Ростов» сообщило о продлении контракта с Глебом Моисеевым 27 мая.

Согласно новой договорённости Глеб Моисеев будет играть за «Ростов» ещё один сезон КХЛ, который пройдет в 2024/2025 годах.

Глеб Моисеев является воспитанником магнитогорской школы хоккея. В 2019 году он дебютировал в МХЛ, играя за «Стальных Лисов». Затем он прошёл предсезонную подготовку с командой КХЛ «Металлург». Кроме того, его дважды отправляли в клубы-партнёры ВХЛ: в 2021/2022 годах он играл за «Ермак», а в 2022/2023 годах — за «Южный Урал».

После этого он уехал в Казахстан, где выступал за команду Pro Hokei Ligasy «Бейбарыс» до ноября 2023 года. После завершения международного трансфера он стал игроком «Ростова».
Фото: ХК Ростов соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.