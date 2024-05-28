Глеб Моисеев продлит контракт с ХК «Ростов» еще на один сезон

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Руководство хоккейного клуба «Ростов» сообщило о продлении контракта с Глебом Моисеевым 27 мая.Согласно новой договорённости Глеб Моисеев будет играть за «Ростов» ещё один сезон КХЛ, который пройдет в 2024/2025 годах.Глеб Моисеев является воспитанником магнитогорской школы хоккея. В 2019 году он дебютировал в МХЛ, играя за «Стальных Лисов». Затем он прошёл предсезонную подготовку с командой КХЛ «Металлург». Кроме того, его дважды отправляли в клубы-партнёры ВХЛ: в 2021/2022 годах он играл за «Ермак», а в 2022/2023 годах — за «Южный Урал».После этого он уехал в Казахстан, где выступал за команду Pro Hokei Ligasy «Бейбарыс» до ноября 2023 года. После завершения международного трансфера он стал игроком «Ростова».