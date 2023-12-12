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ХК «Ростов» покинул 24-летний вратарь Никита Масленников

ХК «Ростов» покинул 24-летний вратарь Никита Масленников
Вратарь ХК «Ростов» Никита Масленников покинул клуб. Об этом «кондоры» сообщили на своей странице в социальных сетях.

Спортсмен выходил на лед за «красно-белых» с 2019 года. В мае 2023-го с ним продлили контракт. Голкипер оставался в составе донской команды до конца сезона-2023/24.

За свою карьеру в ВХЛ 24-летний хоккеист выступил в 53 матчах. Его коэффициент отраженных бросков составляет 89,7%. За последний сезон (2023/24) Никита отыграл порядка 100 минут, не учитывая буллитную серию в матче против «Барса».

Никита Масленников — воспитанник хоккейной школы станицы Выселки Краснодарского края. Позже он играл в составе команды Санкт-Петербурга. А в 2016 году перешел в московское «Динамо», где выступал в «молодежке».
Фото: ХК Ростов.
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