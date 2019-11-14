Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

Гандболистки «Ростов-Дона» одолели румынский «Бухарест»

Гандболистки «Ростов-Дона» одолели румынский «Бухарест»
Гандболистки «Ростов-Дона» одолели «Бухарест» в заключительном этапе Лиги чемпионов. 16 ноября во Дворце спорта ростовчанки победили румынок с преимуществом в один гол – 23:22. Наши девушки вышли в основной раунд турнира с первого места.

Дончанки с первых минут завладели инициативой, не дав гостям даже разыграться. Несколько точных бросков - и спасение вратаря Анны Седойкиной обеспечило хозяйкам к первому перерыву солидное преимущество – 14:7.

Во второй половине встречи румынские гандболистки начали медленно, но очень верно догонять ростовчанок. Когда до финального свистка оставалась одна минута, на табло горели цифры 23:21. Спортсменки, тренеры, болельщики – все были в напряжении. Судья за фол назначил пенальти в ворота «Ростов-Дона», и гости успешно реализовали семиметровый.

Но в итоге дончанки забрали свою победу, хоть и с минимальным преимуществом – 23:22.

Напомним, что первое противостояние «Ростов-Дона» и «Бухареста» состоялось 11 октября. Сражение двух лидеров завершилось со счетом 23:23.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.