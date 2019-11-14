Гандболистки «Ростов-Дона» одолели румынский «Бухарест»



Гандболистки «Ростов-Дона» одолели «Бухарест» в заключительном этапе Лиги чемпионов. 16 ноября во Дворце спорта ростовчанки победили румынок с преимуществом в один гол – 23:22. Наши девушки вышли в основной раунд турнира с первого места.



Дончанки с первых минут завладели инициативой, не дав гостям даже разыграться. Несколько точных бросков - и спасение вратаря Анны Седойкиной обеспечило хозяйкам к первому перерыву солидное преимущество – 14:7.



Во второй половине встречи румынские гандболистки начали медленно, но очень верно догонять ростовчанок. Когда до финального свистка оставалась одна минута, на табло горели цифры 23:21. Спортсменки, тренеры, болельщики – все были в напряжении. Судья за фол назначил пенальти в ворота «Ростов-Дона», и гости успешно реализовали семиметровый.



Но в итоге дончанки забрали свою победу, хоть и с минимальным преимуществом – 23:22.



Напомним, что первое противостояние «Ростов-Дона» и «Бухареста» состоялось 11 октября. Сражение двух лидеров завершилось со счетом 23:23.