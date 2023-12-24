ФК «Ростов» выделил на покупку медикаментов 1,5 миллиона рублей

Фото: ФК Ростов

Футбольный клуб «Ростов» ищет подрядчиков на поставку медикаментов. «Желто-синие» планируют потратить на препараты и медицинские изделия 1,5 миллиона рублей. Информация размещена на сервисе тендеров, аукционов и закупок.Всего на сайте размещено два контракта. По одному из них исполнитель уже найден. Согласно техзаданию организации должны будут поставить донскому клубу лекарства, спортивное питание и прочие товары.Напомним, что после новогодних праздников ФК «Ростов» проведет сборы в Объединенных Арабских Эмиратах. Там команда сыграет четыре контрольных матча против «Астаны», «Родины», «Локомотива» и «Пари-НН».