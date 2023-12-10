ФК «Ростов» сыграл с «Ахматом» со счетом 0:0

Фото: ФК Ростов.

В матче последнего перед зимней паузой тура РПЛ ростовчане гостили в столице Чеченской республики.Первый тайм прошёл в равной борьбе, при совсем небольшом перевесе в пользу хозяев. В середине игрового отрезка грозненцы едва не вышли вперёд, «Ростов» спасла перекладина. После 45 минут игры счёт так и не был открыт. Во второй части поединка «Ахмат» был близок к голу, ещё раз сотряс каркас ворот, однако так и не смог забить. «Ростов» тоже кое-что создавал, но на гол явно не наиграл. А на последних минутах был удалён Андрей Лангович, что уже не повлияло на игру. Итог – ничья, 0:0.В остальных встречах в РПЛ «Локомотив» (Москва) обыграл «Урал» (Екатеринбург) – 2:0, «Спартак» (Москва) разгромил «Крылья Советов» (Самара) – 3:0, а «Зенит» (Санкт-Петербург) был сильнее «Пари НН» (Нижний Новгород) – 1:0.Теперь впереди отпуск и зимние сборы. Свой следующий матч «Ростов» проведёт дома против «Крыльев Советов» в начале марта. А пока в таблице дончане – на 10-м месте (из 16).